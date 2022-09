La Belgique fait un bond au coefficient UEFA après ses belles prestations européennes

Le résultat ne se fait pas attendre : après les beaux résultats des clubs belges cette semaine, le coefficient va faire un bond.

Il faut dire que les clubs belges ont tenu leur rang cette semaine. Deux clubs de Bundesliga ont mordu la poussière face à nos joueurs : le FC Bruges, d'abord, est venu à bout du Bayer Leverkusen, de haute lutte (1-0). L'Union Saint-Gilloise, ensuite a probablement réalisé le plus bel exploit européen en allant s'imposer à l'Union Berlin (0-1). La première victoire à l'extérieur de l'histoire européenne de l'USG, rien que ça.

Le RSC Anderlecht a tenu son rang contre le modeste Silkeborg, peu importe la manière (1-0). Après la qualification face aux Young Boys, les Mauves continuent à rapporter des points importants au coefficient. La Gantoise, de son côté, n'a pas brillé, mais pas cédé non plus, ramenant un point de Molde (0-0)...et assurant là une quatrième cleansheet belge cette semaine. Un chiffre plutôt rare mais qui ne remonte pas à si longtemps : comme le souligne Jarno Bertho de VTM, en 2019, Bruges (vs Atlético), Anderlecht (vs Zagreb), Genk (vs Sarpsborg) et le Standard (vs Akhisarspor) gardaient eux aussi le zéro la même semaine.

👨🏼‍💻 Belgische clubs in Europa die op dezelfde speeldag allemaal (!) de nul houden. Lijkt lang geleden - maar gebeurde 3 jaar geleden nog (2019).



👉🏻 Clean sheet van #ClubBrugge tegen Atlético, van #RSCA tegen Zagreb, #Genk tegen Sarpsborg en #Standard tegen Akhisarspor. https://t.co/hrXKXm0AJL September 9, 2022

En termes de coefficient, ce carton presque plein a des répercussions immédiates. La Belgique progresse de 1000 points au classement UEFA. Seule la France a pris plus de points cette semaine. La Turquie et...le Liechtenstein (suite au match nul de Vaduz) prennent également 1000 points.

Ces excellents résultats placent actuellement la Belgique à la 9e place au classement européen projeté, à égalité de points avec l'Autriche. Une bonne nouvelle car une place dans le top 10 assure la Belgique d'un ticket direct pour la Ligue des Champions, avec tous les avantages financiers que cela implique.