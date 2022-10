Ngoy plus performant sous Defour : "Je suis plus libre de mes mouvements que sous Buijs"

Au KV Malines, on compte sur Julien Ngoy pour marquer les buts. Ce dernier a pris confiance après son magnifique but contre le Standard. Il vient de marquer un nouveau but sur penalty contre Eupen le week-end dernier.

Julien Ngoy été critiqué pour ne pas avoir marqué pendant sept matchs consécutifs. "Je ne lis pas les journaux et ne regarde pas les commentaires sur les médias sociaux. Et certainement pas si c'est une critique négative. En effet, j'ai marqué très peu et, en fin de compte, c'est mon travail", a-t-il déclaré à Gazet van Antwerpen.

Ils jouent de manière plus offensive sous la direction de Steven Defour, ce qui lui permet de mieux se positionner. "J'ai déjà eu plus d'occasions lors des deux derniers matchs que lors de tous les matches précédents. J'ai un rôle plus libre maintenant. Danny (Buijs, ndlr) me voyait vraiment comme un attaquant cible. Avec Steven (Defour, ndlr), je joue toujours en position d'attaquant, mais j'ai beaucoup plus de liberté de mouvement pour m'écarter sur les côtés. A Eupen l'année dernière, je jouais derrière l'attaquant, en soutien de Prevljak, avec plus de liberté de mouvement. L'année précédente, je pouvais faire des actions depuis la gauche. Regardez mon but contre le Standard. Je vais jusqu'au bout pour avoir cette balle sur la gauche. L'entraîneur précédent avait l'habitude de crier que je ne devais pas faire ça."