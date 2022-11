Virgil van Dijk dévoile le nom de l'attaquant contre lequel il a le plus "lutté"

Considéré comme le meilleur défenseur central de la Premier League, voire de la planète, le colosse néerlandais ne laisse généralement pas de bons souvenirs aux attaquants adverses.

Virgil van Dijk (31 ans) a dévoilé le nom du joueur contre lequel il avait le plus souffert. "Olivier Giroud a été l'attaquant contre lequel j'ai le plus lutté", a confié le Néerlandais dans l'émission The Overlap de Gary Neville. "J'avais toujours l'impression de le tenir mais, d'une manière ou d'une autre, il parvenait toujours à marquer contre nous. Que ce soit pour Arsenal, Chelsea ou avec la France, il a toujours marqué. L'année où nous avons remporté la Premier League, lors de la saison 2019-2020, nous avons battu Chelsea 5-2. Nous gagnions 3-0 et il a marqué un but brouillon, et je me suis dit que nous gagnions confortablement, mais qu'il marquait toujours contre moi."