Bryan Heynen : "Ce n'était pas un match facile"

Lors du match de coupe contre Westerlo (0-1), Heynen n'a pas réussi à s'imposer avec un but ou une passe décisive, mais le Racing Genk passe au tour suivant grâce à un but d'Onuachu.

"Ce n'était pas un match facile", a déclaré Heynen après le match. Les Limbourgeois se sont imposés 0-1 à Westerlo mais l'entraîneur Wouter Vrankcen a vu son équipe jouer "le moins bon match de cette saison". Bryan Heynen est d'accord avec la déclaration de son entraîneur. "Nous n'avons pas été assez bons dans la dernière partie du terrain", a-t-il déclaré.

"Westerlo a bien joué mais nous allons faire un tour de plus. En Coupe, une seule chose compte : passer au travers. Que vous ayez bien joué ou non. La phase litigieuse où ils réclament un penalty ? Je ne l'ai pas vue moi-même parce que j'étais dos à l'action. Quand je me suis retourné, la phase était déjà terminée", précise-t-il.

Jeudi après-midi, le sélectionneur national Roberto Martinez annoncera sa sélection pour la prochaine Coupe du monde. Bryan Heynen faisait partie de la large présélection et peut donc espérer être sélectionné. "Mais je ne serai pas déçu si je ne suis pas là", a conclu le capitaine de Genk.