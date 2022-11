Robin Veldman opère de nombreux changements dans son onze de base

Anderlecht entre à son tour en lice en Coupe de Belgique et veut passer en huitième de finale sans encombre face au Lierse Kempenzonen, actuellement troisième en Challenger Pro League.

Robin Veldman a décidé de faire quelques petits ajustements dans son onze de base. Van Crombrugge débute sur le banc et c'est Verbruggen qui défend les cages mauves. Vertonghen, toujours blessé, est remplacé par N’Diaye à gauche. En raison de la mise à l’écart de Hoedt, le duo Delcroix – Debast débute en défense centrale. Trebel, Ait El Hadj et Stroeykens sont alignés d'entrée de jeu. Diawara et Refaelov sont sur le banc.

À noter qu'Arnstad est suspendu.