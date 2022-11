Coupe du Monde 2022 : la Serbie veut décrocher une première

La Coupe du Monde débute dans moins d'un mois. Le moment est donc venu de vous présenter les équipes qui se disputeront le trophée suprême à Doha. Place à la Serbie et l'ancien Anderlechtois Mitrovic.

Lorsqu'une nation est dans le groupe du Portugal, on peut se dire à l'avance que ce sera compliqué d'aller chercher la première place. Pourtant, la Serbie a réussi cet exploit et de belle manière : avec 20 points sur 24 et aucune défaite dans un groupe qui comprenait aussi l'Irlande, le Luxembourg et l'Azerbaïdjan.

Il faut dire que la Serbie a des joueurs de qualité. Tout d'abord, l'ancien Anderlechtois Mitrovic qui est en feu depuis plusieurs mois, après avoir affolé les compteurs avec Fulham en Championship. Mais il n'est bien évidemment pas le seul joueur de grande classe à évoluer dans cette équipe.

On peut y retrouver Milinkovic-Savic, l'ancien joueur de Genk, souverain avec la Lazio, qui fait le ménage au milieu de terrain en plus de distribuer les caviars. Puis aux côtés de Mitrovic, un certain Vlahovic est toujours en forme lorsqu'il porte son maillot national, lui qui est dans le creux avec la Juventus.

Cette belle génération peut entrer dans l’histoire du pays, cette jeune nation n’a en effet participé qu’à deux Coupes du Monde en 2010 et 2018 et a été éliminée dès la phase de groupes.

Le point faible de cette talentueuse équipe serbe est la défense. Elle possède aussi des joueurs d’expérience, mais qui sont en dessous du reste de l’équipe. Des joueurs comme Neymar, Vinicius ou Raphinha risquent de faire mal à cette défense ou même Breel Embolo avec la Suisse. Mais derrière le Brésil, la Serbie aura de solides arguments pour viser la 2ème place et qualifier ainsi le pays pour la phase finale pour la première fois de son histoire.