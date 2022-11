Sans ses stars, le Canada partage à Bahreïn...et perd peut-être un titulaire

Le Canada a déjà commencé sa préparation pour la Coupe du Monde 2022, principalement avec les joueurs ayant fini le championnat de MLS.

Les sélections commencent à arriver au Moyen-Orient pour y préparer la Coupe du Monde, et si la Belgique se rendra au Koweït la semaine prochaine, le Canada a opté pour Bahreïn, encore plus proche du Qatar. Les Rouges entamaient leur préparation dès ce vendredi par un match amical contre l'équipe nationale de Bahreïn, disputée sans ses stars Jonathan David, Tajon Buchanan, Alphonso Davies ou encore Cyle Larin.

Au sein de cette équipe B, quelques titulaires étaient cependant présents, issus de MLS. Ainsi qu'un jeune talent : Ismaël Koné, milieu offensif du CF Montréal, 20 ans et qui a inscrit le premier but du Canada d'une belle percée. Mais face à un faible Bahreïn, les Canadiens ne se sont pas rassurés, ne pouvant faire mieux qu'un match nul 2-2. Pire : avant le coup d'envoi, Doneil Henry (29 ans), défenseur central du Toronto FC qu'on attend(ait?) titulaire au Qatar, s'est blessé. Le staff canadien croise les doigts. Les Nord-Américains disputeront un dernier match amical jeudi prochain, une rencontre de choix face au Japon. Ce sera avec leur équipe complète, et une répétition générale déjà plus instructive.