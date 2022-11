Teddy Teuma après la victoire au Standard : "L'Union est toujours là"

L'Union Saint-Gilloise s'est imposée au Standard de Liège (2-3) ce dimanche lors de la 17ème journée de Jupiler Pro League. Grâce à ce succès en bord de Meuse, les Bruxellois se hissent à la deuxième place du classement.

"On savait que ça allait très difficile ici, les grosses écuries se sont cassées les dents à Sclessin. Une atmosphère compliquée pour les visiteurs donc il ne fallait pas se mettre trop de pression car le public liégeois allait nous faire subir. Il fallait directement prendre les choses en main et on est parvenu à le faire", a confié Teddy Teuma à l'issue de la rencontre. "On est bien rentré dans le match, on a gagné nos duels et on a marqué vité. Et cela a payé car on repart avec les trois points", a souligné le capitaine des Unionistes.

Après une grosse première mi-temps, le vice-champion de Belgique a éprouvé des difficultés au retour des vestiaires. "On était un peu moins bien en début de seconde période puis on met un but sur corner qui nous fait le plus grand bien. Et on plante ensuite ce troisième but en contre-attaque... Je pense qu'on aurait pu en mettre un quatrième si on avait été plus juste dans le dernier geste. On a réalisé une bonne prestation défensive aussi car on a concédé peu d'occasions au final. On prend deux buts sur penalty", a expliqué l'international maltais.

Quelle première partie de saison de la part de l'USG qui est deuxième en championnat avec 36 points au compteur et qui a terminé à la première place de son groupe en Europa League. "Et en huitième de finale de la Coupe de Belgique, hein", a lâché en souriant le milieu de terrain. "Si on m'avait dit ça avant le nouvel exercice, je n'y aurais jamais cru. L'Union est toujours là. Elle continue d'avancer, de progresser et de rêver. Qui sait jusqu'où on ira ! On veut tout gagner. On mérite notre place, mais aussi un peu plus de respect", a conclu Teuma.