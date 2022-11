Coupe du Monde 2022 : le 11 des vétérans au Qatar

Après chaque Coupe du monde, nous avons le droit aux retraites de nombreux grands joueurs.Cette année est particulièrement spéciale car nous la génération dorée des diables est forcément touché par cette retraite, mais beaucoup d'autres sont aussi en fin de carrière.

Premièrement, on se fixe quand même la règle d'un joueur par sélection pour ne pas avoir une liste entièrement belge. Ensuite, il s'agit juste de simples avis par rapport au niveau des joueurs, de leur âge et de certaines déclarations.

Gardien

Ce poste est particulier car souvent on est meilleur vieux, mais pour certains on voit le bout du tunnel: Mandanda et Hugo Lloris s'apprête tous les deux à quitter la sélection alors que Mike Maignan tape à la porte, Manuel Neuer est de plus en plus blessé et avait déjà pris sa retraite avec certains cadres du Bayern avant de revenir en sauvetage pour l'Allemagne. La dernière retraite est probablement celle de Keylor Navas, de moins en moins titulaire avec Paris. On rajouterait bien Guillermo Ochoa mais avec lui, rien n'est jamais sûr....

Défenseurs

Place aux briscards. D'abord mention honorable à Pepe et Toby Alderweireld que nous n'avons pas pu placer. Et oui, Dani Alves a déjà évolué à gauche et vu la faiblesse du Brésil sur ce flanc il pourrait débuter les matchs de la Seleçao là. De l'autre côté on retrouve Kieran Trippier qui ne serait probablement pas la sans la blessure de Reece James, mais ce mec est le meilleur latéral droit de Premier League actuellement et était le joueur clé de 2018. On peut rajouter à ces titulaires les papys espagnols César Azpilicueta et Jordi Alba, sans oublier le Japonais Nagatomo.

Dans l'axe, on peut citer Diego Godin, Thiago Silva, Otamendi ou même Dejan Lovren mais nous préférons nous appuyer sur Super Jan, joueur belge le plus capé, et le brugeois Denis Odoi, qui lui revient de très loin après avoir choisi le Ghana en mars quand ceux-ci se sont officiellement qualifié pour le Mondial. Rappelons que ce onze est censé être le plus compétitif, pas seulement celui des "plus vieux" !

Milieux

Commencons par mentionner Hutchinson, milieu défensif du Canada qui a songé à arrêter plusieurs fois sa carrière récemment mais n'a jamais réellement abdiqué. Et il a bien fait vu qu'aujourd'hui il est le véritable papa d'une sélection jeune et resplendissante, c'est d'ailleurs le seul joueur du noyau qui était né pour la dernière participation du Canada à un mondial en 1986. Mondial se déroulant au Mexique ce qui fait une superbe transition pour Hector Herrera, qui a signé sa pré-retraite cet été en allant en MLS.

On pourrait en citer d'autre (Axel Witsel même s'il pourrait apparaitre à l'Euro 2024) mais on retient Luka Modric, véritable emblème du pays et d'une génération tout aussi dorée que celle des Diables. Et Sergio Busquets, même si l'ancienne plaque tournante de Guardiola n'est plus que l'ombre de lui-même et que son contrat prenant fin en été ne devrait pas être renouvelé sauf miracle.

Attaquants

On arrive à la partie qui déchire le coeur, on ne parlera pas du cas Eden Hazard, mais malheureusement on y pense. Autre Belge à saluer est Dries Mertens, bien présent au Qatar malgré son exil en Turquie. Olivier Giroud, Edinson Cavani, Robert Lewandowski, Angel Di Maria, Gareth Bale... Ils sont beaucoup cette année mais on était obligé de mettre les 3 joueurs qui ont marqué la dernière décennie. Ce trio est peut-être (sûrement selon-moi) le top 3 des meilleurs joueurs des années 2010...

D'abord Luis Suarez, meilleur buteur de son peuple et prêt-à-tout pour les faire gagner à l'image de sa main contre le Ghana. Le buteur n'est plus au top de sa forme mais a quand même ramené le titre à la Nacional en jouant un cran au-dessus du reste du championnat. Ensuite, on arrive aux meilleurs frères ennemis Ronaldo-Messi, deux joueurs si différents dans le jeu, mais se poussant entre eux à atteindre leur maximum et nous offrant des clasicos de légende. Merci messieurs.