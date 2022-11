Lionel Messi, la retraite dans un coin de la tête : "J'aime le foot, mais je ne pense pas que je continuerai encore longtemps"

A 35 ans, La Pulga a évoqué son avenir.

Lionel Messi sera le guide incontesté de la sélection de l'Argentine pour cette Coupe du monde. Le septuple Ballon d'Or espère remporter cette fois le trophée collectif suprême, après des années d'échec et une finale cruellement perdue dans les prolongations face à l'Allemagne, en 2014.

Et ensuite, après le Qatar, après la fin de son bail au PSG, où jouera Messi ? Au Barça ? A Miami ? Ou...prendra-t-il sa retraite ? Dans une discussion avec son compatriote et ancien coéquipier avec l'Albiceleste, Ezequiel Lavezzi, publiée par la CONMEBOL, Messi a laissé sous-entendre qu'il pensait à raccrocher les crampons dans un futur proche.

"J'aime le football, j'aime y jouer. La seule chose que j'ai faite toute ma vie, c'est de jouer au football et je suis sûr que ce que je ferai plus tard sera lié au football (...) Mais je ne pense pas que je jouerai encore longtemps", a déclaré Messi, dont un retour au Newell's Old Boys est envisagé sans être néanmoins un but absolu. "Je ne sais pas, il se passe tellement de choses..... C'est un rêve que j'ai toujours eu quand j'étais enfant, de pouvoir jouer dans le football argentin (...) Mais aujourd'hui, cela dépend de beaucoup de choses (...)"

Après une première saison compliquée, Messi semble être de retour à son meilleur niveau au PSG. "Aujourd'hui, je profite d'une ville que je trouve belle. La première année a été un grand changement et cela a pris beaucoup de temps. J'étais dans le déni de tout parce que c'était une décision soudaine".