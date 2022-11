Le sort de Robin Veldman à Anderlecht est scellé

Malgré un regain de forme des Mauves, Robin Veldman ne restera pas l'entraîneur du RSCA.

On le sentait et Wouter Vandenhaute, président du Sporting d'Anderlecht, l'a confirmé en conférence de presse : Robin Veldman ne sera pas l'entraîneur de l'équipe A après la trêve internationale. Jesper Fredberg, nouveau CEO Sports, arrivera avec un coach dans ses bagages. Mais Veldman ne va pas pour autant retourner à la tête du RSCA Futures : "Il sera T2, et un jour peut-être, il redeviendra entraîneur principal. Mais il ne se sent pas encore prêt", explique Vandenhaute. "Robin a donc choisi de rester assistant, tout en étant proche des U23".

Selon les mots de Wouter Vandenhaute, Veldman pourrait donc être une sorte de "Jean Dockx moderne", un éternel homme de l'ombre, adjoint de 84 à 99 avec des périodes d'intérim. Veldman, à n'en pas douter, a bien d'autres ambitions.