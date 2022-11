Coupe du Monde 2022 : le 11 des "gamins" à suivre

Place aux jeunes, amusons nous donc avec un onze des joueurs qui risquent de briller.

Comme d'habitude, on s'impose un joueur par pays et évidemment pour briller, il faut jouer beaucoup. Donc malheureusement pas de Jérémy Doku, Antonio Silva et le plus jeune de la compétition, l'Allemand Youssoufa Moukoko qui ne risque pas de beaucoup jouer.

Gardien

Aux cages, nous retrouvons le gardien de Porto Diogo Costa. Il a pris la place de Rui Patricio depuis l'Euro en sélection et commence très bien sa deuxième année de titulaire indiscutable chez les Dragons avec notamment 3 pénaltys arrêtés sur la phase de groupe en Ligue des champions.

Défenseurs

Pour accompagner le Portugais, dans l'axe on retrouve Josko Gvardiol, connu depuis quelques années en Allemagne et devrait probablement plier bagages cet été, c'est d'ailleurs le meilleur défenseur en terme de dribbles cette saison. Pour l'épauler, le Néerlandais Jurrien Timber qui a le profil du nouveau défenseur offensif tant demandé. Sur les côtés, évidemment le futur adversaires des Diables, Alphonso Davies est déjà l'un des meilleurs en Europe et n'a plus à faire ses preuves. Il est d'ailleurs la vitrine d'une sélection totalement rajeunies.

© photonews

C'est d'ailleurs aussi le cas pour son penchant à droite. Piero Hincapié, l'un des nombreux équatoriens à suivre, mais celui qui a le plus montré sur notre continent, n'en déplaisent aux belgicains Preciado et Pacho. Après une adaptation compliquée la saison passée, le défenseur revient bien en ce début de saison dû à son repositionnement dans l'axe.

Milieux

Il a déjà brillé à l'Euro, mais ça ne sera pas suffisant pour satisfaire Pedri qui a déjà promis son crâne chauve en cas de victoire finale. Le milieu de la Roja possède, contrairement à 2021, moins de temps de jeu cette année et on risque donc de le voir encore meilleur. A ses côtés, un profil totalement différent puisqu' Amadou Onana est tout ce que Pedri n'a pas: un monstre de puissance physique prêt à courir 20 kilomètres par match. Son ascension fulgurante depuis cet été mérite mention, et ses déclarations récentes comme quoi le Belge "a les crocs" sont de bon augure.

© photonews

Pour le troisième milieu, qui est offensif, gloire à Jamal Musiala qui récupère le plus de ballons en Europe, logique quand on aperçoit le jeu de pressing du Bayern. Dans une Allemagne sous Hansi Flick qui a fait naitre le joueur, on se doute de retrouver beaucoup de principes similaires dans leur jeu au profit de l'Allemand.

Attaquants

Sur l'aile gauche, le Rennais du Ghana Kamaldeen Sulemana a montré des bonnes choses comme des moins bonnes cette saison, il a le profil typique des joueurs de différence qui rentre en cours de match. Une superbe qualité d'élimination mais beaucoup trop individualiste. A son opposé sur l'aile, on retrouve le Gunner Bukayo Saka qui est une pièce maîtresse d'Arteta pour l'équilibre de son équipe, peut-être l'ailier le plus complet d'Angleterre. Devant eux, Jésus Ferreira a fait une saison pleine du côté de Dallas avec ses 18 buts . L'attaquant est bien au-dessus d'une ligue qui s'améliore d'année en année mais est l'un des rares locaux à briller.