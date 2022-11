Hugo Lloris: "On veut démarrer avec un contenu et une performance de bon niveau"

Le capitaine des Bleus s'est exprimé dans le journal l'Equipe sur les chances de l'EDF.

La France avait déjà rencontré l'Australie en 2018 et gagné 2-1 sans être convaincant, chose que Hugo Lloris admet : "C'est différent de 2018 car les effectifs ont évolué. Mais on peut s'attendre au même style de match mais on n'a pas envie de connaître la même sensation même s'il y a eu la victoire. Dans la performance, c'était insuffisant. On veut démarrer avec un contenu et une performance de bon niveau.Quand on démarre 2018, il y avait une part d'inconnu. On peut avoir toutes les convictions qu'on veut, il y a une part d'inconnu. C'est à nous d'aller chercher le succès en prenant les matches, les uns après les autres.​"

Le capitaine ne se cache pas aussi derrière les blessures et la jeunesse du groupe: "Les forfaits de dernière minute n'ont pas aidé, encore moins celui de Benzema. Mais j'ai envie de croire que l'équipe continue d'avancer. On a toujours plus de pression en étant tenant du titre. Mais à l'intérieur du groupe, on a une mission précise : se donner toutes les chances de finir premier. Ensuite, c'est une nouvelle compétition qui commence. Malgré la jeunesse de l'effectif, ce sont des joueurs matures, qui ont rêvé de faire partie de cette Coupe du monde"

Enfin, concernant Kyllian Mbappe :"Je pense qu'il a simplement confirmé tous les espoirs placés en lui. Il est difficile de définir des limites tant son potentiel est incroyable. Je le sens concerné, concentré et détendu."