Aymeric Laporte confiant : "On a tout"

Aymeric Laporte est passé à son tour en conférence de presse, ce lundi matin.

Aymeric Laporte en a profité pour rassurer le pays, lui qui n'a joué que 8 matchs cette saison et a été fréquemment blessé : "J'ai disputé les derniers matchs de Premier League, également la Ligue des champions, puis le match amical... Je me sens très bien et j'espère que cela se reflétera dans la Coupe du monde. Pour le climat, cela affecte certains plus que d'autres. Nous ne sommes pas habitués à ce climat. Je ne doute pas que tout le monde sera prêt pour le premier match. Nous restons concentrés"

Le joueur a aussi calmé les critiques envers la défense espagnole :"Je n'y pense pas. Nous avons eu un grand Championnat d'Europe. Ce qui dépend de nous, c'est de développer notre jeu et de penser à nous-mêmes. Je ne connais pas très bien les critiques, car je ne les ai pas lues ni entendues. . Nous allons essayer d'être une équipe nationale forte aussi bien en défense qu'en attaque. On a une super équipe. On a de la qualité, un super coach... On a tout. Ensuite, dans ce tournoi, il faut de la chance et d'autres facteurs".