Portugal U21 : Fabio Silva blessé sort en larmes

L'équipe du Portugal U21 défiait le Japon à Portimão, où les troupes de Rui Jorge se sont inclinées (1-2) en match de préparation pour l'Euro 2023.

L'Anderlechtois Fábio Silva était titulaire, mais est sorti en larmes suite à une blessure au genou droit sur la première action du match, après six minutes de jeu.

This doesn’t look good…



Fábio Silva in tears as he walks off the pitch with an injury to his right knee 😥#RSCA pic.twitter.com/rTTGqENlOF