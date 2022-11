Un supporter saoudien change de maillot pour fêter le but de Lewandowski et fait le buzz

Les émotions des supporters sont parfois versatiles.

Supporter les deux équipes pour ne pas être déçu : la technique est ingénieuse mais prive le football de son incertitude. Qu'importe pour ce supporter de l'Arabie Saoudite présent au Qatar pour encourager son pays dans un match décisif face à la Pologne. Si le bougre a dû être déçu par la tournure des événements (une défaite 2-0 alors que les joueurs d'Hervé Renard ont à nouveau montré de très bonnes choses), il n'a rien laissé paraître en enlevant immédiatement son maillot pour dévoiler celui de Robert Lewandowski, buteur pour la première fois en Coupe du Monde, et en exultant de plus belle.

Pour l'heure, on ignore encore s'il adoptera le même stratagème pour le troisième et dernier match de poule face au Mexique. Ce qui est par contre certain, c'est que l'Arabie Saoudite a encore son sort entre les mains pour une qualification historique pour les huitièmes de finale après sa victoire 2-1 face à l'Argentine lors de la première rencontre.