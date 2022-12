Le héros Yassine Bounou reste humble : "Un petit peu d'intuition et un petit peu de chance"

Auteur de deux arrêts face à Carlos Soler et Sergio Busquets durant la séance des tirs au but, le gardien marocain a été décisif lors de la qualification des Lions de l'Atlas contre l'Espagne (0-0, 3-0 t.a.b.), ce mardi, en huitième de finale de la Coupe du monde 2022.

Yassine Bounou (31 ans, 49 sélections) a été honnête à l'issue de la rencontre en expliquant que ses arrêts devaient autant à son instinct qu'à la réussite.

"Vous connaissez les penalties, c'est un petit peu d'intuition, un petit peu de chance. On l'a emporté, c'est le plus important", a expliqué le gardien du FC Séville au micro de beIN Sports. "Chapeau à toute l'équipe, ils ont fait le job, c'était incroyable. C'est pas facile de rester concentré pendant 120 minutes, face à une équipe espagnole qui domine bien le ballon, qui a la possession. (...) On va essayer d'éviter l'entourage, de rester concentré sur soi-même, sur son job, sa récupération. Et puis affronter le prochain match avec cette envie, ce plaisir qu'on voit dans les yeux de tous les joueurs."

En quart de finale, le Maroc affrontera le vainqueur de Portugal - Suisse.