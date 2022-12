Vincent Kompany rend hommage à son tour à Roberto Martinez et Eden Hazard

Pour Kompany, cela est "la fin de quelque chose de spécial". L'ancien défenseur aux 89 sélections chez les Diables Rouges a publié sur Twitter un message rempli d'émotion envers son sélectionneur durant trois ans, et envers son ancien coéquipier, à qui il avait donné le brassard de capitaine en 2016.

"A deux personnes réellement incroyables, merci pour ces moments et tous ces merveilleux souvenirs", a écrit Kompany. "Sans doute, il y a encore tellement de pages à écrire, mais cela a été un honneur de faire partie de ce chapitre."

The end of something special. To two genuinely amazing people, thank you for the moments and the many incredible memories. No doubt there are still plenty of pages to be written but it has been an honour to be a part of this chapter. 👊🏾 pic.twitter.com/gPkmiwO8g8