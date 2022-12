Simon Mignolet évoque son avenir : "Je n'ai pas trop envie de tout abandonner"

Simon Mignolet connaît une saison impressionnante avec le Club de Bruges. Le gardien de but a été récompensé par une prolongation de contrat jusqu'en 2026.

Mignolet est loin de penser à arrêter sa carrière, comme il l'a dévoilé dans Het Belang Van Limburg. "Lorsque ce contrat prendra fin, j'aurai 38 ans. Mais si je suis toujours en forme, pourquoi ne pas continuer ? Plus je joue, plus je sens que je suis plus efficace, plus je n'ai pas envie de laisser tomber non plus. D'autres gars disent souvent qu'à un certain âge, cela devient trop, mais cela vient toujours de problèmes physiques ou de leur préparation médicale."

Le gardien de but est dans la fleur de l'âge et est également fort mentalement. "Mon poste requiert des qualités différentes. Pour moi, ce sera surtout une question de mental pour continuer. Vu comment je me sens maintenant, le désir ne fera qu'augmenter. Et au Club de Bruges, tout est là pour vous ressourcer encore et encore. On y joue pour des titres et pour disputer la Ligue des champions."