Hein Vanhaezebrouck : "Je ne pense pas que l'Espagne ait demandé au président du Real Madrid de l'aider à chercher le successeur de Luis Enrique"

L''Union belge de football (URBSFA) a débuté le processus de sélection du nouvel entraîneur des Diables Rouges, a annoncé l'URBSFA dans un communiqué mardi. Les candidatures pour succéder à Roberto Martinez devront être envoyées avant le 10 janvier 2023.

Hein Vanhaezebrouck, cité comme l'un des prétendants au poste de sélectionneur national, a sûrement quelques réserves quant à la vacance du poste et à la procédure de sélection.

A quoi devrait ressembler le nouveau sélectionneur national ? "Il y a un groupe de travail, hein. Posez-leur la question à eux plutôt qu'à moi. Ils ont réuni toutes les personnes compétentes en matière de football et ils décideront de cela", a déclaré Vanhaezebrouck à Het Laatste Nieuws.

En tout état de cause, il n'est pas lui-même candidat. "Bart Verhaeghe ne m'a jamais appelé. Donc il ne le fera pas non plus maintenant. De plus, j'ai assez de "tâches" à La Gantoise."

Vanhaezebrouck pense que tout cela va prendre beaucoup de temps. "'Mince, on a le temps, car on ne joue pas avant mars', je le sens avec la ligue. Je pense que c'est un très mauvais signal."

Les candidats à la succession de Roberto Martinez devront envoyer leur candidature avant le 10 janvier 2023. Après cette date, la Taskforce, composée de Peter Bossaert (CEO de l’Union belge), des administrateurs de l’URBSFA Sven Jacques (Antwerp) et Pierre Locht (Standard) et de Bart Verhaeghe (Club de Bruges), lancera le processus de sélection. "Je ne pense pas que l'Espagne ait demandé au président du Real Madrid de l'aider à chercher le successeur de Luis Enrique. Là, ils ont pris une décision immédiate en prenant le sélectionneur des U21. C'est évident. L'Union Belge n'était clairement pas préparée au départ de Martinez."