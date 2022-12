Bernd Storck veut voir un Courtrai "avec l'état d'esprit de l'Argentine"

Courtrai affronte OHL en Coupe de Belgique. Le nouvel entraîneur des Kerels espère voir des joueurs combattifs.

Bernd Storck dirigera ce mardi son premier match officiel à la tête du KV Courtrai. Ce sera un 8e de finale de Croky Cup face à OHL. "Louvain a un bon noyau. Mario Gonzalez amène énormément de qualité dans la ligne offensive, il va falloir que notre défense en tienne compte", déclare-t-il en conférence de presse dans des propos relayés par le Nieuwsblad.

Et d'une Coupe à l'autre, il n'y a qu'un pas : Storck espère bien que le KVK s'inspirera...de l'Argentine pour ce match. "Je m'attends à un match ouvert avec des équipes qui jouent offensif, mais il faudra surtout en vouloir plus que l'adversaire. En réalité, nous devons jouer comme l'Argentine l'a fait à la Coupe du Monde", espère l'Allemand. "Nos joueurs vont devoir se battre sur chaque ballon, chaque duel. Les Argentins se sont battus avec leur coeur et leur âme pour leur pays. J'espère que mes joueurs peuvent suivre cet exemple".