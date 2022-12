📷 Craig Gordon victime d'une double fracture tibia-péroné

Alors qu'il fĂȘtera ses 40 ans le 31 dĂ©cembre, le gardien international Ă©cossais ne va pas attaquer 2023 de la meilleure des façons.

Le gardien et capitaine de Heart of Midlothian Craig Gordon a été victime d'une double fracture tibia-péroné après un choc avec Steven Fletcher, samedi à Dundee (2-2). Il ne rejouera plus d'ici à la fin de la saison, et va donc manquer le début des qualifications à l'Euro 2024 avec l'Écosse.