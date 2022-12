Carl Hoefkens explique l'absence de Skov Olsen : "Ce n'était pas dû à une blessure..."

Le Club de Bruges a été contraint au partage cet après-midi contre OH Leuven (1-1). Une absence notable était à déplorer chez le champion de Belgique.

Skov Olsen avait quelques problèmes de hanche, mais ce n'est pas la raison pour laquelle Carl Hoefkens l'a laissé à la maison. Le staff n'est pas satisfait des performances de l'attaquant de 22 ans lors des matchs et à l'entraînement.

"J'aimerais pouvoir aider l'équipe, mais l'entraîneur a choisi de ne pas me sélectionner", a écrit Skov Olsen sur les médias sociaux. "Je ne suis pas blessé comme le prétendent les rumeurs. Je souhaite le meilleur à l'équipe".

Un problème ?

Après le match contre OHL, Carl Hoefkens a également réagi à la situation : "Y a-t-il un problème avec Skov Olsen ? Absolument pas. La situation doit-elle être réglée ? Absolument oui. Il n'était pas dans la sélection et en effet, ce n'était pas dû à une blessure."

"Nous avons également connu cette situation avec Noa Lang et il a depuis montré qu'il voulait se donner à 100 %. C'est maintenant à Andreas de montrer qu'il veut travailler de la même façon. Ensuite, il va avoir beaucoup plus d'occasions de se mettre en avant avec nous et d'être important pour l'équipe."