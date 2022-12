Jonas De Roeck : "Je pense quand même que nous avons perdu deux points"

Après des victoires contre le Club de Bruges et Anderlecht, Westerlo a dû se contenter d'un partage contre l'Antwerp. Pourtant jusqu'à la 87e minute, le score était de 3-1 pour Westerlo.

"On ne sent jamais que c'est dedans, même quand c'est 3-1 avec quelques minutes à jouer", a lâché d'emblée l'entraîneur de Westerlo Jonas De Roeck à l'issue de la rencontre. "Mais nous savions qu'ils prendraient beaucoup de risques lorsque le 3-1 tomberait et je pense que si nous l'avions mieux joué, il y aurait eu beaucoup plus d'animation dans le jeu", a souligné le T1 du promu.

Après le 3-1 et même à 3-3, Westerlo a continué à chercher un quatrième but mais finalement il n'est pas tombé. "Et nous devons encore travailler sur ce point. Les garçons doivent jouer avec moins d'émotion en transition. Si un but ne peut être marqué, nous devons nous assurer qu'il n'y a pas de nouveau moment de transition mais que la phase est terminée", a-t-il analysé.

© photonews

Deux points de perdus

"Au final, je ne peux qu'être fier de ce que mes garçons ont montré", a poursuivi De Roeck. "Je ne pense pas que l'Antwerp ait déjà eu autant d'occasions contre elle cette saison et c'est tout à l'honneur de mes joueurs".

"Mais je pense quand même que nous avons perdu 2 points aujourd'hui. Nous avons à nouveau fait preuve d'une grande efficacité face à une équipe de haut niveau, mais le score aurait pu être plus élevé si nous avions mieux joué", a conclu Jonas De Roeck.