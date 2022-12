Voici le onze type des tops du mercato en D1A

La première partie de saison est passée. C'est l'occasion de faire le bilan en D1A et d'évoquer les joueurs qui ont connu une adaptation réussie. Voici le onze des tops du mercato estival aligné en 4-4-2.

Au poste de gardien, nous avons opté pour Paul Nardi. Le Français avait déjà évolué en Jupiler Pro League de 2017 à 2019 du côté du Cercle lorsqu'il était prêté par Monaco. Après trois saisons à Lorient, le portier français a fait son retour en Belgique en signant à La Gantoise où il est vite devenu incontournable.

Pour notre charnière centrale, il était impossible de se passer de Toby Alderweireld. Le Diable Rouge a décidé de rentrer au pays l'été dernier. Après un passage à Al-Duhail, plus lucratif qu'autre chose, il a retrouvé le plaisir du football à l'Antwerp. Le capitaine du Great Old excelle et prouve qu'il a gardé de très beaux restes à 33 ans avec ses interceptions, ses relances et sa vision du jeu. À ses côtés, on retrouve Jordan Torunarigha. Prêté par le Hertha Berlin la saison dernière, le défenseur s'est engagé définitivement avec La Gantoise l'été dernier contre un chèque de 3,5 millions d'euros. Régulier, rapide et polyvalent, l'Allemand est devenu rapidement l'un des meilleurs à son poste en Belgique.

Au poste de back droit, on a choisi Bryan Reynolds. L'Américain a de nouveau été prêté en D1A par l'AS Roma. Après six mois à Courtrai la saison dernière, le joueur âgé de 21 ans a été loué à Westerlo cette saison. Après des débuts compliqués, l'Américain a fini par s'imposer chez le promu où il accumule les bonnes prestations et se montre décisif. À gauche, on a retenu Bjorn Meijer. Arrivé au Club de Bruges contre un montant de 6 millions d'euros en provenance de Groningen, le Néerlandais devait renforcer un poste qui était devenu le maillon faible de l'équipe ces dernières saisons, celui de back gauche. Le Batave a vite supplanté Sobol et s'est vite adapté à son nouveau championnat malgré son jeune âge (19 ans).

Jurgen Ekkelenkamp et Raphael Onyedika forment notre entrejeu (onéreux). Attendu au Club, le Néerlandais a posé un lapin aux Gazelles pour finalement signer à l'Antwerp pour un montant de 5 millions d'euros. Le milieu de terrain âgé de 22 ans s'est rapidement imposé dans le onze de Van Bommel. Dans le viseur de l'AC Milan, Onyedika a finalement signé à Bruges l'été dernier. Les Blauw en Zwart ont dépensé 10 millions d'euros pour le Nigérian qui évoluait au FC Midtjylland. Une somme énorme, mais justifiée au vu des qualités du joueur âgé de 21 ans.Nul doute qu'il ne devrait pas rester en JPL.

À droite se trouve Philip Zinckernagel. Arrivé sur la pointe des pieds sur le buzzer dans les dernières heures du mercato estival le 6 septembre dernier au Standard, le joueur, prêté par l’Olympiakos, a montré l’étendue de son talent et les qualités qu’il pourra apporter au groupe de Ronny Deila. Le Danois est devenu le nouveau facteur X du Standard de Liège et avait laissé sa carte de visite à Sclessin après son doublé contre le Club de Bruges.

À gauche, nous avons choisi Simon Adingra. L'Ivoirien prêté par Brighton a déjà mis tout le monde d'accord du côté de l'Union SG avec 9 buts et 7 passes décisives en 27 rencontres toutes compétitions confondues.

En attaque, on retrouve le duo Ferran Jutgla et Mario Gonzalez. Arrivé au Club en provenance du Barça contre un chèque de 5 millions d'euros, Jutgla a été l'une des révélations de cette première partie de saison avec des performances cinq étoiles en championnat mais aussi en Ligue des champions. Le joueur âgé de 23 ans a planté 10 buts et distillé 7 assists en 25 rencontres toutes compétitions confondues.

OHL, qui a toujours eu le flair pour dénicher des buteurs (François Sterchele, Hamdi Harbaoui et Thomas Henry), va sans doute bientôt ajouter Mario Gonzalez à cette liste. L’Espagnol, prêté par Braga, est la dernière trouvaille offensive des pensionnaires de Den Dreef.

Le buteur âgé de 26 ans est actuellement le deuxième meilleur buteur du championnat avec 11 goals derrière Paul Onuachu. A la cadence où le natif de Burgos enquille les buts, les Louvanistes devraient rapidement lever l'option d'achat qu'ils possèdent.