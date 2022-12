Wout Faes défendu par son coach : "Depuis qu'il est ici, il est brillant"

Soirée cauchemardesque pour Wout Faes hier : le défenseur de Leicester City a inscrit deux buts...contre son camp. Difficile de s'en remettre. Mais Brendan Rodgers a pris la défense du Diable Rouge.

Avec son "doublé" contre Liverpool, Wout Faes est devenu le quatrième joueur de l'histoire de la Premier League à marquer deux fois contre son camp, et le premier depuis presque dix ans (Jonathan Walters, en 2013, était le dernier malheureux). Sa prestation malchanceuse coûte cher à Leicester City, qui s'incline 2-1 à Liverpool alors que les Foxes menaient avant le premier owngoal de Faes.

Mais Brendan Rodgers a tenu à défendre son infortuné défenseur. "C'est impossible de prévoir ce genre de choses. En tant que défenseur, vous devez prendre des décisions dans l'instant. C'est difficile à vivre mais c'était surtout malchanceux et exceptionnel", déclare l'entraîneur de Leicester. "Je n'ai aucun doute sur le caractère de Wout et sa capacité à revenir de cela. Depuis qu'il est chez nous, il a été brillant. Il prend d'habitude les bonnes décisions".

Il n'a pas joué à la Coupe du Monde, il doit peut-être retrouver le rythme

Rodgers estime que la Coupe du Monde délicate de Faes, qui n'a pas été utilisé par Roberto Martinez, joue peut-être un rôle sur son match compliqué. "C'est dur, et pour lui le premier, mais il a de la personnalité. Il a été à la Coupe du Monde et n'a pas joué une minute. Il faudra peut-être qu'il joue quelques matchs pour retrouver le rythme", s'interroge Brendan Rodgers. "Wout a déjà montré quel niveau il pouvait atteindre, et a bien réagi en deuxième mi-temps". Un soutien bienvenu pour le Diable Rouge.