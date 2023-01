Flavien le Postollec renforce le staff d'un club de D1B

Le Français quitte les U23 de l'Union Saint-Gilloise.

Un an et demi après avoir arrêté sa carrière, Flavien le Postollec va connaître un nouveau challenge en tant qu'adjoint. Déjà T2 à Deinze puis chez les U23 de l'Union Saint-Gilloise, le Français est à présent l'assistant de Wim De Decker à Waasland Beveren. Les deux hommes se connaissent bien puisque c'est déjà De Decker qui avait offert à Le Postollec son premier poste de T2 à Deinze.

Antoine Gobin, le PDG du club a ajouté : "Pour tirer le meilleur parti de nos joueurs, nous avons également besoin d'un personnel d'encadrement solide et complet. Flavien fera à la fois des analyses individuelles et des analyses d'équipe. Ainsi, nous pourrons voir ce que nous pouvons faire sur et en dehors du terrain pour atteindre notre objectif en mai."