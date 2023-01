Fabio Silva buteur délivré mais frustré : "Déjà à 11, c'est difficile, alors..."

Fabio Silva avait cru offrir une victoire inespérée à Anderlecht, mais les Mauves ont craqué pour finalement s'incliner.

Deux mois et demi plus tard, Fabio Silva a enfin fait trembler les filets une nouvelle fois. Le sixième but de la saison du Portugais en Pro League donnait joliment l'avance à des Anderlechtois pourtant à 10 depuis la 6e minute de jeu. "On s'est beaucoup battus. C'est déjà difficile à 11 contre cette équipe, alors à 10...on a essayé de rester compacts et de les contenir, ça a bien marché jusqu'à un certain point", analyse l'attaquant du RSCA après la rencontre.

Ces dernières semaines, Silva a pu sembler frustré de sa solitude aux avants-postes, et ce n'est naturellement pas ce soir que ça a été plus simple pour lui. "C'est difficile parce qu'à dix, l'équipe attend de moi que je garde le ballon, mais j'ai toujours deux ou trois hommes sur moi. Mais il faut tout faire pour l'équipe, ce n'est pas moi qui importe ici", relativise-t-il.

© photonews

Malgré tout, Silva pourra se réconforter avec un but qui peut faire beaucoup de bien. "Bien sûr, ça fait plaisir. Je suis heureux de ce but, même si je ne sais pas être heureux à 100% car l'équipe perd. Mais j'essaie toujours de travailler pour l'équipe, de tout donner, et je me disais que les buts allaient finir par tomber. Non, il n'y avait aucune frustration ou inquiétude de ma part", affirme Fabio Silva. "Après, aujourd'hui, j'aurais préféré qu'on gagne sans que je marque. Je crois qu'une victoire ou au moins un nul aurait été mérité aujourd'hui, c'est un peu dur comme résultat. Mais à la fin, nous étions un peu fatigués d'avoir tant couru et l'Union en a profité".