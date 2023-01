Bart Verbruggen a fait plus que le job en lieu et place de Hendrik Van Crombrugge

La surprise du chef Riemer était donc Bart Verbruggen pour la réception de l'Union Saint-Gilloise. Un choix qui n'est peut-être pas à 100% sportif. Mais le jeune néerlandais a prouvé qu'il avait les épaules pour assumer son statut de titulaire.

Pour peu qu'Anderlecht ait pris les trois points, voire même gardé le match nul contre l'Union ce dimanche, l'homme du match était tout trouvé. À au moins trois reprises, Bart Verbruggen (20 ans) a sauvé les meubles d'une main ferme. En première période, il ferme idéalement l'angle devant Simon Adingra, et détourne une frappe enroulée de Bart Nieuwkoop en toute fin de première période, permettant à Anderlecht de garder le zéro avant la pause ; enfin, son face-à-face gagné avec Dante Vanzeir en seconde mi-temps aurait pu changer le cours de la rencontre.

Dans ses interventions aériennes, dans ses relances et dans son placement, Verbruggen a tout fait comme il le fallait également. Si le choix de placer Hendrik Van Crombrugge sur le banc a étonné, ce n'est pas tant pour ses implications sportives que parce qu'il a été accompagné d'un bon de sortie pour le capitaine du RSCA. Car en termes de qualités pures, le gardien du RSCA Futures paraissait destiné à prendre le dessus sur un Van Crombrugge en baisse de niveau.

Un choix définitif en faveur de Verbruggen

Brian Riemer n'a pas tenu à s'exprimer outre mesure sur la prestation de son nouveau n°1, mais a tout de même confirmé à demi-mot qu'il ne changerait pas de titulaire chaque semaine. "Je ne doutais pas un seul instant de Bart et il m'a donné raison", concède le coach du RSCA. On le sait, après avoir été désavoué par son coach et sa direction, Van Crombrugge ne reviendra pas dans le onze.

© photonews

Et cette décision est aussi...doublement politique. Car non seulement faut-il se débarrasser du gros salaire de Van Crombrugge : il faut également prévenir un départ de Bart Verbruggen. L'été passé, Burnley, où entraîne désormais Jelle ten Rouwelaar, ex-coach des gardiens d'Anderlecht, a frappé à la porte. Une offre gigantesque, de 5 millions d'euros, était prête mais Anderlecht en voulait bien plus - 9 ou 10.

Le départ de Verbruggen a été bloqué, mais l'entourage du jeune gardien avait été clair : pas question de se contenter du RSCA Futures toute la saison, sous peine d'aller voir ailleurs l'été prochain. Ce changement de garde au mercato hivernal est donc logique. Car si Van Crombrugge voit sa cote baisser (Anderlecht n'en tirera pas plus de quelques millions), celle de Bart Verbruggen peut rapidement exploser.