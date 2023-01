Un véritable monument du RSC Anderlecht serait proche d'être licencié !

Au lendemain d'un sixième derby de Bruxelles perdu d'affilée, la direction du Sporting d'Anderlecht semble sur le point de prendre une nouvelle décision très impopulaire.

Voilà une nouvelle qui ne va pas améliorer la cote de popularité de Wouter Vandenhaute auprès des supporters du RSC Anderlecht. En effet, le Nieuwsblad rapporte ce lundi matin que Jean Kindermans, directeur de l'académie des jeunes de Neerpede, devrait prendre la porte. En cause, potentiellement, des "divergences d'opinion" entre Kindermans et la direction actuelle. Il pourrait également s'agir d'une décision financière, car on sait que le board anderlechtois doit absolument réduire sa masse salariale, comme l'a rappelé la situation de Hendrik Van Crombrugge.

Kindermans n'est pas n'importe qui à Anderlecht. Il est en quelque sorte "Monsieur Neerpede", celui qui se cache derrière les éclosions ces dernières années des Romelu Lukaku, Dennis Praet, Youri Tielemans, Leander Dendoncker ou encore Albert Sambi Lokonga. Le directeur de Neerpede est très apprécié des supporters. Cette nouvelle, qui tombe au lendemain d'une sixième défaite en autant de derbys de Bruxelles pour le RSCA, risque fort de créer du remous...