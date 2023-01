Osher Davida monte en puissance : "J'ai l'impression que c'est enfin le vrai départ de mon aventure au Standard de Liège"

Arrivé en bord de Meuse l'été dernier en provenance de Hapoel Tel-Aviv contre un chèque de 1,6 million d'euros, le joueur âgé de 21 ans commence tout doucement à prendre sa place chez les Rouches.

Remplaçant lors de ses dix premières rencontres avec le Standard de Liège, Osher Davida a été aligné d'entrée de jeu lors des deux dernières sorties des Rouches en championnat. "J'ai moins joué avant la trêve internationale, mais j'ai ensuite reçu du temps de jeu lors du stage à Marbella. J'ai beaucoup discuté avec le coach qui me donne de plus en plus de confiance. J'ai l'impression que c'est enfin le vrai départ de mon aventure au Standard de Liège", a confié le joueur âgé de 21 ans à qui il a fallu un certain temps d'adaptation.

"Cela n'a pas été évident en début de saison, mais je suis encore jeune et c'est ma première aventure à l'étranger. Il m'a fallu un peu de temps pour trouver ma place en fait et ma familiariser avec le championnat belge. Par rapport au championnat d'Israël, la différence de niveau est importante. Là-bas, j'avais deux secondes pour penser à quoi faire alors qu'ici en Belgique, j'ai moins d'une seconde. Si le prix de mon transfert était une pression sur mes épaules ? Non, c'est plutôt une motivation et un compliment", a expliqué la recrue la plus onéreuse (1,6 million d'euros) du dernier mercato estival des Rouches.

© photonews

L'attaquant veut désormais être décisif avec le matricule 16. "Je sens que je m'améliore au fil des semaines et j'ai besoin de statistiques. Je travaille sans relâche pour me créer des occasions et avoir des opportunités de faire mouche ou de délivrer un assist. Je suis sûr que si je parviens à être décisif, je serai un autre joueur", a conclu Davida.