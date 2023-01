Jesper Fredberg : "Je n'ai pas mis les pieds dans un nid de guêpes, mais c'est très agité à Anderlecht"

Le directeur sportif des Mauves est revenu également sur la nomination de Riemer et son ex-club Viborg.

Jesper Fredberg, le directeur sportif d'Anderlecht, a accordé une interview au journal danois Ekstra Bladet et évoque ses débuts difficiles au sein du club bruxellois. "Avec tout le respect que je dois aux autres clubs danois, Anderlecht est d'un tout autre calibre. À Viborg, nous avons toujours travaillé au mercato avec un schéma fixe - nous étions toujours équilibrés, pour ainsi dire -, ce n'est pas le cas ici. Je ne dirais pas que j'ai mis le pied dans un nid de guêpes. Je me lance simplement dans quelque chose où il y a de la pression et où il y a beaucoup à faire. Il serait faux de dire que c'est chaotique, mais ça a été mouvementé. Il y a de grandes attentes pour cette fenêtre de transfert", a expliqué le dirigeant mauve.

À propos de l'entraîneur Brian Riemer

"C'était un point crucial pour moi que de pouvoir déjà décider du nouvel entraîneur. Je ne devais pas prendre le risque d'aller à Anderlecht si un entraîneur que je ne connaissais pas était engagé. Brian est entièrement ma décision, et heureusement, il a dit oui."

Des joueurs de son ex-club Viborg à Anderlecht ?

"Je n'ai pas l'intention de faire signer des joueurs de Viborg pendant cette période de transfert (l'attaquant Grot a déjà été mentionné, ndlr). Il faut que Viborg soit d'accord, et s'ils le veulent, alors je suis aussi tout à fait disposé à entamer une conversation, mais nous n'entamerons pas de négociations."

Wie zal het halen? De bezoekers zijn licht favoriet, maar beide ploegen kunnen bijna drie keer je inzet opleveren. Doe er je voordeel mee via BetFIRST!