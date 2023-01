Brian Riemer optimiste : "Anderlecht peut aller gagner à Bruges, ce sera équilibré"

Le programme infernal du RSC Anderlecht continue. Après le derby de Bruxelles, les Mauve et Blanc se rendent au Jan Breydel. Brian Riemer reste très calme.

En quelques semaines, Brian Riemer aura en tout cas réussi une chose : se mettre tout le monde dans la poche. Le coach du Sporting d'Anderlecht est un gentleman, toujours souriant et agréable, malgré la situation délicate du club. Et à deux jours d'un déplacement très difficile à Bruges, il reste fidèle à lui-même. Pour l'occasion, il retrouvera un autre gentleman : Scott Parker, qu'il a connu en Angleterre. "J'ai beaucoup de respect pour Scott et le travail accompli en Angleterre. Avec Fulham, il s'était hissé en Premier League aux dépens de mon club, Brentford. Le pire souvenir de ma carrière (sourire). Mais parvenir à faire cela en Angleterre avec deux clubs, ce n'est pas rien", entame l'entraîneur du RSCA.

"J'avoue avoir été très surpris qu'il signe en Belgique. Ce sera un plaisir de le retrouver et ce sera une belle après-midi de football, je crois". Anderlecht risque cependant de vivre une après-midi difficile, chez des Blauw & Zwart qui doivent rebondir. "On sait que ce sera difficile, et que nous avons un programme compliqué. Mais je ne veux pas juger à la hâte. Nous allons jouer jusqu'au bout de la phase classique, et là, je ferai une analyse", relativise Riemer au moment d'évoquer la forme du Sporting. "Je ne vais me présenter devant vous après une victoire et dire que tout est génial, puis après une défaite et dire que tout est mauvais. Depuis mon arrivée, nous avons gagné un match, perdu l'autre. J'ai vu du positif. Ce sera un long processus et j'en analyserai le succès à terme".

D'autant qu'aux yeux de Brian Riemer, le FC Bruges est dans une situation un peu comparable. "Je crois qu'Anderlecht peut aller gagner à Bruges. Ce sera une rencontre très serrée et équilibrée. Bien sûr, Bruges est une grosse équipe, avec des moyens, et est mieux classée que nous. Mais ils ont des suspendus, et un nouveau coach qui doit encore implémenter ses idées", souligne-t-il. "Mes joueurs avaient hâte d'en découdre contre l'Union et jusqu'à ce carton rouge de Moussa, je voyais exactement ce que je voulais voir. Je sais qu'ils iront à Bruges dans le même état d'esprit. Ce sera difficile, il faudra que nous soyions à notre meilleur niveau - mais Bruges devra l'être aussi pour nous battre".