Hugo Cuypers rapproche La Gantoise du top 4

Grâce à leur meilleur buteur, les Buffalos reviennent à un petit point du Club de Bruges.

Après le partage concédé par Bruges contre Anderlecht, La Gantoise avait un coup à jouer dans la lutte pour les playoffs 1 et les Buffalos ont su l'exploiter. Au terme d'un match spectaculaire et plein de suspense contre Courtrai.

Et c'est grâce à Hugo Cuypers que les Gantois ont fait la différence contre les Kerels. Le meilleur buteur des Buffalos avait ouvert le score dès la septième minute de jeu, il a doublé la mise à 20 minutes du terme.

Courtrai a réduit le score dans la foulée, via Massimo Bruno et a poussé jusqu'au bout pour tenter d'arracher le partage, mais les Gantois et Paul Nardi ont fait le gros dos pour préserver cet important succès.

Au classement, La Gantoise, cinquième revient donc à un petit point de la quatrième place de Bruges. Le KVK de Bernd Storck reste coincé à la 15e place, avec une seule unité d'avance sur Ostende.