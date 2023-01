Nacer Chadli évoque sa retraite internationale : "C'est fort probable"

Nacer Chadli faisait partie de la présélection de Roberto Martinez, mais n'a pas fait le voyage au Qatar, sans grande surprise. Le héros du 8e de finale en 2018 sait que son temps en sélection est probablement compté.

Officiellement, Nacer Chadli (33 ans) n'a pas encore pris sa retraite internationale, et pourrait donc toujours faire partie de la première sélection du futur entraîneur fédéral. Avec 66 caps (8 buts), Chadli a longtemps été un cadre des Diables Rouges. Mais sa signature à Westerlo l'a éloigné des standards internationaux, même si Roberto Martinez l'avait inclus (comme son coéquipier Maxim De Cuyper) parmi les 54 présélectionnés. Même s'il est auteur d'une bonne saison avec les promus, le revoir chez les Diables serait surprenant.

"Je n'ai pas encore annoncé ma retraite internationale. C'est possible que je le fasse cette année. C'est fort probable (...) c'est un choix naturel, je pense. Je n'ai pas été en équipe nationale depuis plus d'un an, j'ai raté la dernière grande compétition et la prochaine est dans plus d'un an. J'ai 33 ans, le calcul est vite fait", déclare Nacer Chadli à Eleven Sports. "Oui, il y a des joueurs qui sont encore en sélection à 35-36 ans, mais je ne pense pas que ce sera mon cas".