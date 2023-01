Un ancien Brugeois aux côtés de Jérémy Doku et Arthur Theate cet hiver ?

Le mercato bat son plein, et les joueurs en manque de temps de jeu cherchent des solutions pour se relancer. C'est le cas de Danjuma.

Privé pour un long moment de Martin Terrier (genou), le Stade Rennais cherche activement un remplaçant.

D'après Footmercato, le club de Ligue 1 suivrait Arnaut Danjuma de près.

L'ancien Brugeois ne joue plus tellement dans son club, Villarreal, et souhaiterait se relancer. Les deux clubs seraient ainsi en discussions et pencheraient pour une vente cette hiver, ou un prêt avec option d'achat.

Cinquième de L1, le club de Jérémy Doku et Arthur Theate est encore en lice en Coupe de France et en Europa League.