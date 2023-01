Un ancien Anderlechtois étonne : "Ruud Vormer aurait fait du bien à Anderlecht"

Le Sporting d'Anderlecht a vécu une nouvelle soirée douloureuse ce mercredi. Les Mauve et Blanc ont perdu contre Zulte Waregem, s'enfonçant encore plus dans le gouffre. Olivier Deschacht est déçu de cette situation.

L'ancien défenseur d'Anderlecht s'est livré à Sporza. Il estime qu'il n'y a désormais ni temps ni lieu pour la négativité. "Tout le monde doit avant tout rester positif", dit Deschacht. "Les supporters doivent arrêter de regarder les joueurs, de se tenir aux portes de Neerpede et de mettre en colère le conseil d'administration."

L'ancien défenseur note également que des transferts seront nécessaires pour renverser la vapeur. "Je pense que nous devons donner un peu plus de temps aux nouvelles personnes, à Fredberg et au coach, Riemer. Ils ont encore deux semaines pour effectuer des transferts. Anderlecht doit obtenir deux ou trois vrais renforts."

Mercredi soir, un transfert a déjà attiré l'attention de Deschacht. "Peut-être des joueurs avec de l'âge et de l'expérience. Quand j'ai vu Vormer à Zulte Waregem, je me demande s'il n'aurait pas été un joueur pour Anderlecht", s'interroge Deschacht. "Je sais que ce transfert serait sensible compte tenu de son passé, mais c'est le genre de joueur dont le club a besoin. Des joueurs qui savent ce que c'est que de gagner et de réveiller les autres."