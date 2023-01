Un club de Premier League commence à faire le forcing pour Paul Onuachu

Ils ne doivent pas encore se reposer sur leurs lauriers à Genk. Southampton a toujours l'intention de faire venir Onuachu du Limbourg en Angleterre.

Pour Paul Onuachu (28 ans), c'est devenu maintenant ou jamais. L'attaquant rêve d'une aventure en Premier League depuis son enfance. Ses grosses statistiques au KRC Genk devraient également convaincre certains clubs anglais de faire venir l'imposant attaquant. Onuachu a déjà marqué 85 fois pour le leader de la Jupiler Pro League en 134 matchs officiels. Cette saison, avec 16 buts en 19 matches, il a joué un rôle important dans la super saison de club limbourgeois.

Genk a rejeté une offre de Southampton pour Paul Onuachu. Mais ce n'est pas fini, car la lanterne rouge de Premier League reste intéressée et aurait envoyé une nouvelle proposition, selon Het Laatste Nieuws.

Les montants ne sont pas mentionnés, mais on dit qu'il s'agit d'une offre légèrement supérieure. À Genk, on se retrouve maintenant avec un problème : si le géant nigérian part, y a-t-il assez de temps pour trouver un remplaçant digne de ce nom ? Puis, il y a aussi un côté humain et financier à l'histoire. Le KRC Genk a toujours promis à Onuachu de le laisser partir si une offre sérieuse de Premier League arrivait sur la table.

Remplacer un ancien Soulier d'or n'est pas une tâche facile de toute façon. Et certainement pas quand, comme dans le cas d'Onuachu, il s'agit d'un attaquant qui sera encore très important cette saison. Les Saints gardent un certain nombre d'alternatives en réserve, mais souhaitent mettre la main sur le Nigérian. Pour lui, ce sera la lutte pour le titre en Belgique ou la course au maintien en Premier League qui l'attend.