Carlos Queiroz est le nouveau sélectionneur du Qatar

Le Qatar aurait trouvé son nouveau sélectionneur national en la personne de Carlos Queiroz. Selon le média portugais DN, l'ancien sélectionneur de l'Iran va être nommé officiellement jusqu'en 2026.

Son objectif principal sera donc de qualifier son équipe pour le prochain tournoi mondial qui aura lieu aux Etats-Unis, au Canada et au Mexique.

Queiroz était présent avec l'Iran durant cette Coupe du monde mais suite à l'élimination du pays, il avait remis sa démission.

Carlos Queiroz is the new coach of Qatar national football team. His contract is to be valid until the next FIFA World Cup (2026). Good luck in your new journey. pic.twitter.com/a1grwaB5VW