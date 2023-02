Jean-Sébastien Legros réagit à la rumeur Rednic : "Cela arrive toujours quand un club n'est pas proche de ses objectifs"

Il se murmure dans les travées du Pairay depuis déjà quelques mois que le technicien roumain pourrait reprendre les rênes de Seraing, et cela a pris de l'ampleur ces derniers jours avec des rumeurs venant de Roumanie.

Mircea Rednic serait en négociations avec Seraing, selon le média roumain Gazeta Sporturilor. Pour rappel, le technicien roumain âgé de 60 ans est libre depuis la fin de son contrat au Dinamo Bucarest en 2021 et était présent en tribunes lors de Seraing-Standard le 14 janvier dernier.

Quand une lanterne rouge ne compte pas sur le mercato pour se sauver, souvent elle fait appel à un nouveau coach pour apporter une nouvelle dynamique. Une rumeur à laquelle a réagi Jean-Sébastien Legros. "Est-ce que c'est vrai ou faux ? Je n'en sais strictement rien et je ne sais rien faire par rapport à cela. C'est le football et il y a toujours des rumeurs quand un club n'est pas proche de ses objectifs ou sur la bonne voie", a confié le T1 des Métallos. "J'ai toujours la confiance du groupe et on fait ce que l'on peut avec nos petits moyens."