OHL doit se reprendre : "Nous avons besoin des trois points à Seraing"

OHL n'avance plus et n'a qu'une seule chose en tête : gagner à nouveau ce samedi à Seraing (18h15).

OHL était pourtant bien parti pour accrocher le top 8 et jouer les Europe Play-offs. Mais les Louvanistes ne parviennent plus à gagner et enchaînent les déceptions. A l'image de leur match nul (1-1) face au STVV, un concurrent direct, le week-end dernier.

"C'est frustrant de ne pas avoir eu ce à quoi nous avions droit, mais ce n'est pas à nous de faire la fine bouche" a commenté le coach Marc Brys sur le site d'OHL. "C'est à nous d'aller encore plus loin que ce que nous faisons maintenant. Chacun doit essayer de repousser ses limites. Nous pensons que nous nous donnons à 100 %, mais est-ce vrai ? Ces derniers pourcents se jouent principalement dans la tête."

Avec une seule victoire sur les 5 derniers match, OHL pointe à la 11e place de Pro League et doit absolument reprendre vite du poil de la bête au risque de rater sa saison. Marc Bry en est conscient et attend une réaction ce samedi sur le terrain de Seraing. "Les matches à Seraing sont toujours très serrés. Les conditions ne sont pas idéales, mais nous ne nous en plaindrons pas. Nous avons besoin de ces trois points et nous voulons les prendre. Mais nous devrons être bons et précis. Aussi dans nos têtes", a préfacé Brys.