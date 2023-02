Edward Still satisfait de la prestation d'Eupen face à Westerlo : "Les trois points arrivent"

Les Pandas commencent à leur tour à prendre des points pour s'éloigner de la zone rouge.

Il y a plusieurs façons de lire les statistiques. Côté pile, Eupen n'a plus gagné depuis six matchs. Côté face, les Pandas ont, après avoir contraint Genk au partage, pris un nouveau point face à une équipe de la colonne de gauche. Au micro de Sporza, Edward Still voulait d'ailleurs se concentrer sur le positif : "Nous prenons un bon point, contre une très bonne équipe. La première chose à faire aujourd'hui était de garder ce point à la maison, plutôt que de commencer à envoyer six-sept joueurs vers l'avant. La qualité de la performance aujourd'hui et contre Genk mercredi montre que les trois points arrivent".

Le T1 des Pandas sait que rien n'est encore fait et que les prochaines semaines sont cruciales dans la lutte pour le maintien : "Nous allons continuer de la même manière contre Malines, et rendre la tâche difficile à nos adversaires. Je ne suis pas venu ici pour jouer du beau football, mais pour garder Eupen en première division".