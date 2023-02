Un jeune talent canadien quitte l'Antwerp pour la MLS

Un talent canadien a quitté l'Antwerp et évoluera désormais sous les ordres d'Hernan Losada en MLS.

Jules-Anthony Vilsaint (20 ans) avait rejoint les équipes de jeunes de l'Antwerp en 2021. Cette saison, il évoluait avec les U21 anversois en Nationale 1. Sous contrat jusqu'en 2025 à Anvers, il quitte le Great Old : le Canadien va rentrer au pays et signer au Montréal CF (ex-Impact), le club d'Olivier Renard et Hernan Losada. C'est ce qu'a annoncé le Nieuwsblad.

Vilsaint quitte gratuitement l'Antwerp, mais le Great Old gardera un pourcentage à la revente sur le joueur.