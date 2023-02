Anthony Moris donne rendez-vous à Bruges en Playoffs : "J'en suis persuadé"

L'Union n'est pas encore parvenue à battre le Club de Bruges depuis son retour en D1A. Et si les Blauw & Zwart n'étaient pas là en Playoffs pour que l'USG y parvienne ?

Anthony Moris était un peu déçu après le match nul obtenu au Jan Breydel, preuve des ambitions unionistes. "C'est un point insuffisant, car si on regarde les occasions que l'Union se crée, je dirais qu'il y a un goût de trop peu. Maintenant, ça reste un bon résultat face à une telle équipe", reconnaît le gardien de but. "Bruges, tout le monde a beau leur tomber dessus depuis quelques semaines, ça reste très solide, surtout ici avec ce public".

Pas de clean-sheet pour Moris, mais le portier unioniste a su être décisif, notamment dès l'entame de match avec cette lourde frappe de Lang déviée sur son poteau. "Il fallait être réveillé (rires). Globalement, nous avons été solides, et même si ce n'est pas le résultat qu'on espérait, on continue notre belle série", se réjouit-il. "Sur le but, on peut peut-être mieux faire, mais on sait que Vanaken aime venir de la deuxième ligne. Buchanan est en un-contre-un sur la phase et ça ne doit pas arriver, mais ce sont des choses qui arrivent".

Reste désormais pour l'Union Saint-Gilloise à enfin battre le FC Bruges, sa bête noire depuis un an et demi. En Playoffs ? "On essaiera de les battre, oui, on leur donne rendez-vous en Playoffs. Car je suis sûr et certain qu'ils y seront", assure Anthony Moris.