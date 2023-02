Felice Mazzù avant l'accueil de Seraing : "Un match clé, très important pour le reste de la saison"

Charleroi accueille Seraing ce samedi (18h15).

Charleroi n'est pas encore tiré d'affaire. Et ça, Felice Mazzù le sait mieux que quiconque. C'est pourquoi il considère l'affrontement face à Seraing comme un match "clé", "très important pour la suite de la saison" - dans des propos relayés par la Dernière Heure.

Les Carolos affronteront ensuite Ostende, autre équipe luttant pour le maintien. Mais Mazzù ne veut pas encore y penser. "Je ne parlerai pas de deux matchs clés mais d’un seul. De celui qui vient. Seraing. On ne pense qu'à celui-là aujourd'hui."

"Quand vous êtes dans une situation comme la nôtre et que vous affrontez une équipe qui se bat aussi pour le maintien, le mental et l’envie d’être conquérant seront des paramètres importants. On devra être prêts", a insisté Mazzù, en précisant que la défaite en Coupe face à Seraing (4-1) - qui avait précipité une grande crise - n'est plus dans les têtes.

"On n’a pas reparlé de ce match. Cela ne sert à rien de ressasser des mauvais souvenirs. Les joueurs savent très bien qu’ils n’ont pas fait ce qu’il fallait dans ce match pour se qualifier. Je n’ai pas envie d’appuyer là-dessus. On doit montrer ce samedi qu’on est chez nous et qu’on veut une revanche par rapport à ce match."