Ivan De Witte sort du silence : "La Gantoise n'est pas à vendre"

Le président de La Gantoise a tenu à nuancer les informations parues dans la presse et clarifier la situation du club.

Ivan De Witte affirme qu'une vente n'est pas envisagée pour le moment. Le club est, par contre, à la recherche de nouvelles rentrées d'argent. "Nous faisons cela dans l'intérêt du club. Pour que La Gantoise continue à progresser au niveau belge et européen", a-t-il déclaré dans Het Laatste Nieuws. ''Avec l'injection de divers capitaux, la concurrence en Belgique s'est considérablement accrue. Eh bien, La Gantoise doit se joindre à cette bataille. C'est pourquoi nous recherchons un investisseur qui nous convienne. Oui, nos recherches durent depuis un moment, car nous sommes pointilleux. Qu'il n'y ait pas non plus de doute : les nouveaux fonds doivent aller principalement au club. Nous voulons renforcer La Gantoise et assurer l'avenir du club".

Cependant, De Witte et Michel Louwagie possèdent conjointement 40 % des actions. Que va-t-il se passer à ce propos ? ''Nous ne sommes vraiment pas encore prêts pour cela. Commençons par trouver un investisseur approprié. Permettez-moi également de dire à ce stade que nous communiquons de manière très transparente avec toutes les parties concernées. J'ai déjà parlé avec la ville de Gand et avec notre principal sponsor, la banque VDK. Nous ne faisons pas cela sous le radar ou derrière des portes fermées", a pércisé De Witte.