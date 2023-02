Direction l'Angleterre pour Neymar?

Plus vraiment en odeur de sainteté à Paris, le Brésilien pourrait filer en Angleterre l'été prochain.

Cible de plus en plus de critiques dans l'Hexagone, Neymar va-t-il quitter Paris à l'issue de la saison? Alors qu'il lui reste deux ans et demi de contrat au PSG, le Brésilien pourrait prendre la direction de l'Angleterre, où il peut compter sur l'intérêt de Chelsea.

Les directions des deux clubs ont, en tout cas, déjà pris le temps de discuter d'un éventuel transfert. Selon les informations du Parisien, le nouveau patron de Chelsea, Todd Boehly, qui un inconditionnel du numéro 10 brésilien, était de passage dans la ville lumière cette semaine et il a rencontré son homologue parisien, Nasser Al-Khelaïfi pour évoquer, notamment, le cas de Neymar.

Toujours selon le quotidien français, le PSG serait prêt à laisser partir Neymar dès le mercato estival, en échange d'un chèque de 60 millions d'euros.