Brian Riemer reste positif avant le retour entre Anderlecht et Ludogorets

Anderlecht a poussé sans parvenir à égaliser en Bulgarie. Une grosse frustration pour les Mauves, supérieurs à Ludogorets pendant la majeure partie du match.

Un poteau de Dreyer, un face-à-face manqué par Raman, et un RSCA qui a globalement fait le siège des buts adverses pendant une bonne partie du match : Brian Riemer n'en voulait pas à ses joueurs après la défaite à Razgrad. "Je suis très triste pour eux, en vérité. Parfois, après une défaite, tu te demandes si c'était mérité, et tu conclus que tu n'as pas fait les efforts suffisants pour faire mieux. Ce n'est pas le cas cette fois", estime-t-il. "Je ne peux pas en demander plus. Notre défense était en place, notre contre-pressing était bon. Nous sommes restés calmes, nous sommes allés de l'avant...".

Si nous répétons cette performance à la maison, nous avons de vraies chances

Mais ce petit but si important n'est pas tombé. "Dans la majorité des cas, tu marques au moins un but quand tu te procures autant d'occasions. C'est frustrant, ces occasions de Benito, d'Anders...Mais je crois que si nous répétons une telle performance à domicile, nous aurons de vraies chances de nous qualifier", affirme Riemer. "Il ne faut pas oublier que nous avons affronté une très bonne équipe et avons dominé. Récemment, nous donnons l'impression d'être dangereux, nous marquons souvent. Aujourd'hui, nous n'y sommes pas parvenus".