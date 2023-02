Davy Roef de retour dans les buts de La Gantoise et auteur d'un arrêt sur penalty : "Une surprise de rejouer"

Le gardien n'avait plus été titulaire depuis le mois d'octobre.

Il était l'un des noms à pointer dans le onze de base gantois pour le déplacement à Qarabag : Davy Roef, écarté depuis 15 matchs au profit de Paul Nardi, était de retour entre les perches : "C'était une surprise que je sois titularisé. Je l'ai appris cette après-midi, cela faisait un moment". Le gardien de 29 ans en a profiter pour se signaler en arrêtant un penalty à 0-0.

Malheureusement, une relance manquée amène le seul but du match et vient ternir le bilan : "C'est bien que j'aie pu tirer ce penalty, mais c'est dommage que nous ayons encaissé ce but à la fin. Ca commence par un mauvais dégagement de ma part. Le ballon est intercepté et ils jouent ensuite bien le contre. C'est absolument maudit pour moi. Une petite erreur est immédiatement sanctionnée à ce niveau. Cela ne devrait pas se produire".

Malgré tout, l'ancien d'Anderlecht garde espoir pour le match retour : "Nous avons certainement encore une chance de rectifier le tir au match retour, mais nous devrons jouer comme nous l'avons fait en première mi-temps. Qarabag est une équipe très sophistiquée. Nous ne devrons faire aucune erreur et exploiter nos chances". Quant à Davy Roef, il sera intéressant de surveiller la suite du duel pour le poste de gardien numéro un avec Paul Nardi.