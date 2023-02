Philippe Clément refuse d'endosser le statut de favori avant le déplacement à Leverkusen

Toujours invaincu en 2023, l'AS Monaco se déplace au Bayer Leverkusen pour son 16e de finale aller d'Europa League.

Après sa victoire contre le Paris Saint-Germain ce week-end, l'AS Monaco de Philippe Clément se déplace ce jeudi soir au Bayer Leverkusen pour son 16e de finale aller d'Europa League. Invaincus lors des huit dernières rencontres, les Monégasques refusent cependant le statut de favori qui leur a été proposé par la presse française.

"Non, car ce n'est pas la réalité. Le Bayer Leverkusen dispose de moyens, avec des jeunes de grands talents. Il n'y a donc pas un favori, dans ce match. Normalement, c'est toujours l'équipe qui reçoit qui l'est. Mais ce n'est pas important. On ne l'était pas le week-end dernier contre le PSG."

Contre le 8e de Bundesliga, l'entraîneur de l'ASM s'attend à une rencontre particulièrement équilibrée. "Ce sera un grand match entre deux belles équipes, qui se jouera sur des détails. À nous de les porter de notre côté. Le Bayer Leverkusen est une équipe très bien organisée, très solidaire dans les transitions, qui attend nos erreurs pour en faire. Sur ses cinq derniers matches à domicile, il les a terminés avec quatre clean sheet. Cela prouve quelque chose."

On veut réussir quelque chose de grand"

Ce sont deux anciens Brugeois qui étaient présents en conférence de presse, puisque Krépin Diatta s'est également exprimé sur cet affrontement difficile. "Tout le monde se sent bien et a à cœur de continuer sur cette lancée positive. Je ne dirais pas qu'il y a une grande différence par rapport à la première partie de saison. Il y a juste eu beaucoup de choses qui ont fait qu'on n'arrivait pas à gérer nos matches et les cartons rouges nous ont pénalisés."

"On a travaillé sur cette équipe du Bayer Leverkusen. Elle est bien dans la transition. Il faudra y répondre et mettre notre jeu bien en place pour diminuer cette équipe. On rêvait de Ligue des Champions, comme tout le monde, en début de saison. Cela ne s'est pas fait mais on a envie de faire une grande compétition européenne. On est ambitieux, avec l'envie d'aller le plus loin possible et réussir quelque chose de grand."